Concorso Università di Cassino selezione truccata per il Tfa | trenta indagati

Quaranta persone sono state iscritte a un concorso all’Università di Cassino per il Tfa, la specializzazione nel sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 20222023. Tre decine di queste risultano indagate in un procedimento legale che riguarda presunte irregolarità e manipolazioni nelle fasi di selezione. La procura ha aperto un’indagine e ha disposto l’acquisizione di documenti e informazioni.

L'Università di Cassino aveva bandito un concorso. Serviva per ottenere la specializzazione nel sostegno didattico agli alunni con disabilità — il cosiddetto Tfa — per l'anno accademico 20222023. Una prova selettiva, come tante altre. Secondo la Procura di Cassino, però, qualcuno aveva stabilito che quella selezione si potesse aggirare. A pagamento. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di trenta persone, tutte raggiunte dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quattro di loro risiedono in provincia di Avellino, a Montoro e ad Atripalda. Il meccanismo ipotizzato dagli inquirenti è ricostruito con precisione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Indagine sui concorsi Tfa sostegno all’Università di Cassino: 30 indagati per corruzioneLa svolta è arrivata nelle ultime ore: la Procura della Repubblica di Cassino ha notificato a 30 indagati l’avviso di conclusione delle indagini... Cassino: 30 indagati per corruzione ai concorsi TFA sostegnoLa Procura di Cassino ha chiuso le indagini preliminari su un sistema corruttivo strutturato nei concorsi TFA sostegno dell’Università degli Studi di... Approfondimenti e contenuti su Concorso Università di. Temi più discussi: Indagine sui concorsi Tfa sostegno all’Università di Cassino: 30 indagati per corruzione; CONSEGUIMENTO TITOLI ABILITANTI: CI SONO ANCORA UNIVERSITA' OVE E' POSSIBILE FARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: BANDI ancora aperti in alcune Università; L'Istituto Alberghiero di Cassino conquista il 2° posto al concorso nazionale 'Cancro io ti boccio si racconta'. Concorso TFA, chiuse le indagini: coinvolti 4 irpiniAvrebbero ottenuti soldi per far superare la prova selettiva del concorso per la specializzazione nell’insegnamento di sostegno bandito dall’Università di Cassino: sono state chiuse le indagini per tr ... irpiniaoggi.it Esami col trucco per diventare insegnante di sostegno, chiusa l’inchiesta: ci sono 30 indagatiInchiesta sulla presunte tangenti per superare il concorso e diventare insegnante di sostegno: chiusa l’inchiesta, salgono a 30 gli indagati. La Procura di Cassino ... ilmessaggero.it Università di Parma: concorso pubblico per un posto - facebook.com facebook Concorso Università di Genova Collaboratori Amministrativi 2026: 15 posti per diplomati x.com