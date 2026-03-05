Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono in corso le prove pratiche e orali del concorso PNRR3 per i docenti di secondaria, bandito con DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e sono state estratte le lettere di avvio, permettendo così di iniziare ufficialmente le prove per le classi di concorso che le prevedono. Le prove proseguono secondo il calendario stabilito.

