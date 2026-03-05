Il rapper Tutti Fenomeni, nome d’arte di Giorgio Quarzo Guarascio nato nel 1996, ha pubblicato il brano “Lunedì”. Questa canzone segna un cambio di approccio, passando dall’ironia ai sentimenti più autentici. Tutti Fenomeni si distingue come una delle figure più originali e sorprendenti della scena musicale italiana attuale.

Nato con il mito di Battiato nell’era della trap, Tutti Fenomeni – pseudonimo di Giorgio Quarzo Guarascio (classe 1996) – è una delle figure più atipiche e brillanti del panorama musicale italiano contemporaneo. Romano di Monteverde, è emerso inizialmente nella scena “post-trap” capitolina con i Tauro Boys, per poi evolversi in un cantautore solista, colto e provocatorio, capace di mescolare citazioni di Battiato con l’estetica dei meme, conditi con un malsano cinismo generazionale. Definito spesso come un “trapper per intellettuali” o un “cantautore post-moderno”, Guarascio ha costruito la sua identità sui contrasti. Nei suoi testi convivono pacificamente riferimenti a Mozart, Elon Musk, alla filosofia classica e al “trash” nazionalpopolare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Con “Lunedì”, Tutti Fenomeni supera l’ironia per fare spazio ai sentimenti

Grazie a Lunedì, il nuovo album di Tutti Fenomeni, sono diventato un paroliere sui generisChi l'avrebbe detto? Sono diventato un paroliere della canzone italiana grazie a Tutti Fenomeni, in vita Giorgio Quarzo Guarascio.

Tutti fenomeni pubblica l'album Lunedì, il racconto track by trackLunedì è il nuovo album di Tutti Fenomeni, prodotto da Giorgio Poi, ecco il racconto delle dieci canzoni che lo compongono

Tutti Fenomeni intervistato da No Name Radio (21/12/2025 @ Fischio, Roma)

Dimenticate le provocazioni algide: con il nuovo disco prodotto da Giorgio Poi, Giorgio Quarzo Guarascio raggiunge una nuova maturità artistica, spogliando il suo pop di ogni maschera

Chi l'avrebbe detto? Sono diventato un paroliere della canzone italiana grazie a Tutti Fenomeni, in vita Giorgio Quarzo Guarascio.

La decima edizione di "Cantautori su Marte" torna con due nuove date a La Tenda di Modena per fare il punto sulla canzone d'autore e sul cantautorato di oggi I prossimi appuntamenti saranno: Giovedì 19 Marzo 2026 > Tutti Fenomeni | Cantautori su

