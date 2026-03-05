Con la riforma processi più veloci Nordio si smentisce

Carlo Nordio, durante un evento a Potenza, ha affermato che il sì alla riforma porterà a processi più rapidi e ha dichiarato che il risultato sarà motivo di soddisfazione per le sue posizioni sulla separazione delle carriere, sostenute da oltre trent’anni. La sua posizione si scontra con altre opinioni in merito alla stessa riforma.

Referendum Il ministro della giustizia arriva a Potenza a bordo di un elicottero della Guardia di finanza. Il Pd: «Giorgetti spieghi». L'AgCom al governo: «Non abusi del ruolo istituzionale nelle apparizioni tv» Ma la trasferta lucana del ministro della giustizia fa discutere per altri motivi. Nordio atterra su un campo di calcio nel capoluogo e, denuncia il deputato del Partito democratico Enzo Amendola, arreca diversi danni alla struttura.