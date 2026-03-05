Comune di Baronissi | Al via il Premio Trotula De Ruggiero dedicato alle giovani ricercatrici

Baronissi rafforza il proprio impegno per la promozione della cultura scientifica e delle pari opportunità con l'istituzione del Premio intitolato a Trotula de Ruggiero, figura simbolo dell'antica Scuola Medica Salernitana e tra le prime donne medico della storia europea. L'iniziativa, promossa dal Comune in sinergia con la Commissione Pari Opportunità, sarà presentata ufficialmente il 6 marzo 2026 alle ore 10:00 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, nel corso del convegno pubblico dedicato al tema del ruolo delle donne nella scienza e nelle discipline STEM. Il Premio è rivolto a giovani ricercatrici under 40 delle università della Campania, impegnate negli ambiti della nutrizione, dell'agricoltura, dell'immunologia e delle nuove tecnologie ICT.