Compare un possibile movente Impresario funebre amico del 27enne autista indagato

Gli inquirenti stanno esaminando da mesi un possibile movente legato a un impresario funebre, amico del 27enne autista indagato. La vicenda coinvolge diverse persone e si concentra sulle relazioni tra il sospettato e l’uomo legato all’attività funebre. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sull’ipotesi di movente o sulle circostanze che potrebbero aver portato alla situazione attuale.

Gli inquirenti valutano da mesi un possibile movente (che nei casi penali d'ogni fattispecie, dai più gravi che contemplano la pena l'ergastolo fino ai più lievi, è fondamentale, anche se non primario). Già, il movente. Che in questa storia è rimasto fin qui sullo sfondo. Anzi. Non è neanche mai comparso su alcun fondale. Un non-detto (dando per scontato che il movente sarebbe un qualche supposto squilibrio psicologico dell'indagato, che dovrebbe comunque avere il sigillo d'una perizia psichiatrica). Non ne ha mai parlato neanche l'indagato, Luca Spada, il 27enne di Meldola accusato di avere ucciso cinque anziani che trasportava in ambulanza come autista della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro; nelle sue ormai svariate interviste, lo stesso Spada s'è mai chiesto: "Perché l'avrei fatto?".