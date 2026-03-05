Confesercenti commenta le recenti stime Istat sul commercio, sottolineando che l’inizio del 2026 risulta positivo, anche se la crescita non coinvolge tutti i settori. Secondo l’associazione, gli alimentari e il no food hanno registrato buoni risultati, mentre le piccole superfici commerciali continuano a mostrare difficoltà. La situazione varia quindi tra i diversi comparti, con alcune aree che avanzano e altre che restano indietro.

Confesercenti commenta le stime Istat sul commercio: “Trainano gli alimentari, no food e piccole superfici in affanno”. « Dopo il calo di dicembre, le stime Istat sul commercio al dettaglio di gennaio aprono il 2026 con un segnale complessivamente positivo: le vendite aumentano sia rispetto al mese precedente (+0,6% in valore e +0,4% in volume) sia su base annua (+2,3% e +0,9%). La crescita, però, è a due velocità: a trainare sono soprattutto le vendite alimentari e la grande distribuzione, mentre il non alimentare e le piccole superfici rimangono in affanno ». Lo scrive Confesercenti in una nota facendo notare che sul mese precedente, l’incremento è più marcato per i beni alimentari (+1,1% in valore e +0,9% in volume), mentre per i non alimentari resta molto contenuto (+0,2% in valore e +0,1% in volume). 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Commercio, Confesercenti: “Avvio del 2026 positivo ma la crescita non è per tutti”

Confesercenti: «Il Capodanno diffuso segnale positivo per il commercio»Un Capodanno con un quadro complessivamente positivo per il comparto della ristorazione e per l’indotto legato agli eventi.

Festività 2026, l'appello di Confesercenti Angri: "Sosteniamo il commercio locale"Il presidente Severino: " I negozi di quartiere non sono soltanto luoghi di acquisto: sono presidi di vita, relazioni, identità.

Altri aggiornamenti su Commercio Confesercenti Avvio del 2026....

Temi più discussi: Commercio: Confesercenti, avvio del 2026 in positivo, ma la crescita non è per tutti; Consumi: previsioni Confesercenti-Cer, in crescita nel 2026, +9,1 miliardi (+0,8% su 2025), ma le spese obbligate condizionano i bilanci familiari e frenano il commercio (+0,2%); Confesercenti: il commercio torni al centro dell’agenda politica di Avellino; Commercio: Confcommercio, Primi segnali incoraggianti per il 2026.

COMMERCIO: CONFESERCENTI, AVVIO DEL 2026 IN POSITIVO, MA LA CRESCITA NON È PER TUTTIIl punto critico resta la distribuzione dei benefici: la crescita riguarda soprattutto grande distribuzione e online. A gennaio, infatti, la grande distribuzione segna +4,1% in valore e l’e-commerce + ... ilmetropolitano.it

Confesercenti: 2026 parte in positivoDopo il calo di dicembre, avvio del 2026 del commercio al dettaglio in positivo: vendite in aumento sia rispetto al mese precedente (+0,6% ) sia su base annua (+2,3%). Crescita a due velocità: a train ... rainews.it

Segnaliamo l'avvio del 49° Corso d'Alpinismo A1. E' rivolto a coloro che per la prima volta frequentano la #montagna per praticare #alpinismo base. Inaugurazione mercoledì 8 aprile 2026 #ClubAlpinoItaliano Maggiori informazioni sul programma x.com

Futuro Nazionale: partecipazione all’avvio del tesseramento - facebook.com facebook