Commercialista ’salva’ una ditta | Estranea agli errori nella contabilità

Un commercialista di Massa ha evitato a un’azienda locale di dover pagare una somma significativa, grazie alla sua intervento. Il professionista, un dottore commercialista, ha dichiarato che l’azienda era estranea agli errori che avevano coinvolto la contabilità, e la sua azione ha portato a una risoluzione favorevole. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento legale che coinvolgeva la ditta e l’associazione di Lucca.

È solo grazie al dottore commercialista Alessandro Basteri se un’azienda di Massa non dovrà pagare un conto salato per aver affidato la propria contabilità ad un’associazione con sede nella provincia di Lucca. Per fortuna Basteri ha dimostrato che gli errori in contabilità non erano imputabili all’azienda, ma ad una errata tenuta della contabilità aziendale. Nei mesi scorsi la società con sede a Massa aveva ricevuto un controllo di routine da parte dell’Agenzia delle entrate territoriale. Nello specifico l’azienda aveva dovuto fornire tutta la contabilità e la documentazione aziendale per l’anno 2018. I controlli dell’Agenzia delle entrate... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

