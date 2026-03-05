In Sardegna, il 20% della popolazione rinuncia alle cure mediche. La sanità regionale si trova in grave crisi: circa 450.000 sardi non hanno un medico di base e ci sono decine di pediatri di libera scelta assenti. La situazione ha generato malcontento tra i cittadini, che si trovano a dover affrontare lunghe attese e servizi insufficienti. La questione coinvolge un vasto numero di persone e un sistema sanitario in difficoltà.

La sanità sarda è in codice rosso: 450.000 sardi sono senza medico di base. Mancano decine di pediatri di libera scelta. In intere aree le famiglie, con bambine e bambini piccoli, non hanno né il pediatra né il medico di base. Chi è colpevole dello spopolamento? Le liste di attesa sono lunghissime, anche per visite semplici. Se hai i soldi, le fai, altrimenti aspetti. Se va bene non succede nulla, se va male continui ad ammalarti. Questo succede anche per patologie gravi, croniche. Qualche mese fa abbiamo letto, attoniti, di una anziana signora morta in pronto soccorso a Carbonia perché è stata curata troppo tardi. E’ la punta dell’iceberg. La colpa non è degli OSS, degli infermieri, e neanche dei medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà

