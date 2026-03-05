Come si viveva senza tecnologia? Si aveva meno, si stava meglio. Un testo esplora la vita prima dell’era digitale, evidenziando come le persone trascorrevano il tempo senza smartphone, tablet o videogiochi. Si descrivono abitudini e momenti quotidiani di chi ha vissuto in un mondo diverso, senza le comodità e le distrazioni offerte dalla tecnologia moderna.

Vi siete mai chiesti come passereste il tempo senza tecnologia? Oggi per noi ragazzi sembra impossibile stare senza smartphone, tablet o videogiochi. Eppure i nostri nonni sono cresciuti senza questi strumenti e si divertivano lo stesso, forse anche di più. Nel corso del tempo il modo di trascorrere il tempo libero è cambiato molto e la tecnologia è entrata poco alla volta nella vita quotidiana, fino a diventare oggi una presenza dominante. Negli anni ’20 e ’30 l’arrivo della radio rivoluzionò la vita in casa, ma la grande novità fu il cinema sonoro. I bambini giocavano con trottole di legno e le bambine con bambole di pezza cucite a mano. Negli anni ’40, durante la Seconda guerra mondiale, la tecnologia fu usata soprattutto per scopi militari e negli anni ’50 arrivarono i primi computer, utilizzati solo per lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

