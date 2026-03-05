Come il Post seguirà il referendum costituzionale

Il quotidiano ha annunciato che dedicherà due settimane all'analisi del referendum costituzionale, con una copertura speciale dedicata all'evento. Durante questo periodo, sarà trasmessa una diretta per seguire i principali sviluppi e offrire aggiornamenti in tempo reale. L'obiettivo è fornire ai lettori un quadro chiaro e dettagliato di ciò che accade in vista del voto.

Due settimane per capirlo e una diretta per raccontarlo, per fare ordine nel rumore intorno al voto del 22 e del 23 marzo La questione del referendum è importante e molto tecnica, ma il dibattito che si è formato intorno è soprattutto politico. È la più importante riforma del governo di Giorgia Meloni e sarà l’ultimo grande appuntamento elettorale prima delle prossime elezioni politiche. Una vittoria del “sì” sarebbe una vittoria del governo che ha promosso la riforma; una vittoria del “no” sarebbe una vittoria delle opposizioni. Siccome non è previsto il quorum, un vincitore ci sarà: e infatti dentro la campagna elettorale è difficile trovare informazioni chiare sull’oggetto della riforma e sui suoi effetti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La società civile in un comitato per il "No" al referendum costituzionaleNoi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare No al referendum per la riforma dell'ordinamento della magistratura

Vota NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

