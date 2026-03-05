Come funzionava il sistema dell’ortopedico arrestato a Guastalla | visite in contanti e farmaci dell’ospedale

Un ortopedico è stato arrestato all’ospedale di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, con l’accusa di aver gestito un sistema illecito. Secondo le indagini, effettuava visite pagando in contanti e prescriveva farmaci provenienti dall’ospedale senza giustificato motivo. Le autorità hanno sequestrato documenti e registrazioni che ricostruiscono il funzionamento di questa pratica illegale. L’indagine è ancora in corso.

Reggio Emilia, 5 marzo 2026 – Il medico ortopedico arrestato all'ospedale di Guastalla (Reggio Emilia) è stato sorpreso dai carabinieri del Nas di Parma lunedì pomeriggio mentre stava ricevendo il compenso di una visita specialistica direttamente da un paziente: la somma contante di 100 euro, quale pagamento di prestazioni sanitarie. Il medico si sarebbe quindi appropriato illecitamente dell'intera somma di denaro destinato all'Azienda USL di Reggio Emilia. Due le ipotesi di reato: peculato e falso in atto pubblico. Il giudice ha convalidato l'arresto, ha deciso di applicare la sospensione dall'attività medica per un anno e ha rimesso l'ortopedico in libertà.