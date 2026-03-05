Combinata nordica | Thomas Rettenegger guida il PCR a Lahti italiani lontani

A Lahti si è disputato il penultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile. Thomas Rettenegger ha guidato il PCR, mentre gli atleti italiani sono rimasti lontani dalla vetta. La gara si è svolta nel circuito internazionale, con la competizione che si è concentrata sulla fase preliminare. La giornata ha visto scendere in pista gli sportivi di diversi paesi.

Penultimo appuntamento della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Massimo circuito internazionale che si è spostato in Finlandia, a Lahti, dove oggi è andato in scena il Provisional Competition Round. Al comando troviamo il miglior saltatore del lotto, l'austriaco Thomas Rettenegger che ha trovato un balzo di 129,5 metri (migliore distanza odierna) con 141,8 punti totali. Gundersen classica oggi, con i distacchi reali. Il norvegese Einer Luraas Oftebro i nsegue a 21" di ritardo, mentre momentaneamente in terza posizione troviamo il giapponese Ryota Yamamoto. Tutto sotto controllo per Johannes Lamparter che si lancia verso la conquista della sfera di cristallo: il pettorale giallo è ottavo, due posizioni indietro rispetto a Jens Luraas Oftebro.