Combinata nordica Korhonen spacca il Large Hill | PCR dominato e rivali già in scia

A Lahti, sulla collina HS130, si è svolta la penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di combinata nordica. Durante il Provisional Competition Round, Korhonen ha ottenuto una performance impressionante nel Large Hill, dominando la prova e lasciando le rivali in ritardo. La competizione ha fornito una chiara anticipazione di quello che sarà il prossimo appuntamento Gundersen individuale.

È una sessione "di sicurezza": se il segmento di salto previsto per domani dovesse saltare per questioni meteo o altri motivi, questi risultati potrebbero diventare quelli validi. E in questo scenario una cosa è emersa con chiarezza: Minja Korhonen ha mandato un messaggio pesantissimo a tutte. Minja Korhonen, sul trampolino di casa, ha trovato un salto di altissimo livello e ha costruito un vantaggio quasi "da sentenza". Nel quadro virtuale della Gundersen, infatti, la finlandese partirebbe con 36 secondi di margine sull'americana Alexa Brabec, prima inseguitrice del PCR, e addirittura con 1'20" sulla norvegese Ia Marie Hagen.