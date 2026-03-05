Colpita da due auto vola oltre il guardrail | è in gravi condizioni

Questo pomeriggio un incidente si è verificato allo svincolo tra Artegna e la strada sopraelevata, in direzione di un noto locale notturno. Una donna, coinvolta nello scontro con due auto, è volata oltre il guardrail ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Nella zona industriale di Artegna un incidente tra due auto ha coinvolto anche una donna che passava di lì a piedi, che è stata portata d'urgenza in ospedale Grave incidente questo pomeriggio, allo svincolo tra Artegna e la strada sopraelevata in direzione di un noto locale notturno della zona. Una donna di 40 anni, a piedi, è stata coinvolta in uno scontro tra due auto ed è stata scagliata con forza oltre il guardrail. Un'ambulanza, giunta sul posto, ha portato la vittima, che è in gravi condizioni, in ospedale.