Codigoro | 5 marzo i Carabinieri svelano come fermare le truffe

Oggi, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 10:00, nella sala Finessi di piazza Matteotti a Codigoro, si terrà un incontro organizzato dai Carabinieri. L’obiettivo è illustrare le procedure e le strategie per prevenire le truffe. L’appuntamento è rivolto a cittadini e rappresentanti locali che vogliono conoscere i metodi per riconoscere e fermare le truffe più diffuse.

Un incontro urgente si terrà oggi, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 10:00 nella sala Finessi di piazza Matteotti a Codigoro. Il luogotenente Giovanni Guagliumi, comandante della stazione dei Carabinieri del luogo, presenterà strategie difensive contro un'epidemia di raggiri in costante aumento. L'appuntamento è promosso congiuntamente da Adicosum e dal sindacato dei pensionati Fnp, con la presenza del segretario provinciale Giuseppe Tagliavia e del segretario Romeo Checchinato. L'obiettivo non è solo informativo ma pratico: trasformare i cittadini in una linea di difesa attiva contro criminali sempre più ingegnosi. La minaccia invisibile che bussa alla porta I criminali hanno perfezionato le loro tecniche, sfruttando la solitudine e la buona fede delle persone anziane per derubarle.