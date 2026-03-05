Cocaina scovata vicino a scuola | 16 dosi sequestrate l’allarme dato da una mamma

Una madre ha segnalato la presenza di droga vicino a una scuola di Follonica, portando all’intervento della polizia locale. Durante un controllo, gli agenti hanno sequestrato 16 dosi di cocaina nascosta in un’area vicina all’istituto scolastico. Le forze dell’ordine continuano a monitorare le zone considerate a rischio per prevenire attività illecite legate al traffico di droga.

Follonica (Grosseto), 5 marzo 2026 – Senza sosta le attività di monitoraggio e controllo del territorio eseguite dalla polizia locale di Follonica, in particolare sulle aree ritenute sensibili al propagandarsi di attività illecite come gli spazi prossimi agli istituti scolastici. Infatti nei giorni scorsi è stato eseguito un intervento mirato nei pressi di una scuola, che ha portato al sequestro di circa tre grammi di cocaina, che erano stati già suddivisi in 16 dosi pronte per lo spaccio. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di una madre che (in attesa dell’uscita del figlio da scuola) ha notato un uomo aggirarsi con atteggiamento ritenuto sospetto nei pressi del plesso e ha contattato immediatamente la Polizia, che è intervenuta in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

