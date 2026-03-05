Classifica FIBA | Italia stabile Grecia sale e Nuova Zelanda avanza
L’ultima classifica FIBA aggiorna la posizione delle nazioni dopo le partite della seconda finestra delle qualificazioni ai Mondiali 2027. L’Italia si mantiene stabile al 15º posto, mentre la Grecia sale di alcune posizioni e la Nuova Zelanda avanza nella graduatoria. La classifica riflette i risultati conseguiti nelle ultime partite ufficiali delle Nazionali coinvolte.
L'aggiornamento più recente del FIBA World Ranking Men rileva l'Italia al 15ª posizione, dopo la Window 2 delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Gli Stati Uniti si confermano al capo della classifica, mentre la fascia iniziale della Top 10 resta sostanzialmente invariata. L’analisi mette in evidenza una dinamica di margini sempre più stretti tra le nazioni vicine, suggerendo possibili scossonze nelle settimane a venire senza una variazione drastica della parte alta della graduatoria. Nel complesso, l’Italia si conferma in una posizione di rilievo, mantenendo coerenza con gli ultimi progressi e dimostrando continuità rispetto al periodo precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
