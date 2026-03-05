Rhea Ripley si è ormai affermata come una delle star più dominanti della WWE, e secondo CJ Perry la sua influenza all’interno della compagnia riflette oggi il ruolo che Roman Reigns ha ricoperto per anni. Durante una recente puntata di TMZ’s Inside the Ring, Perry e il conduttore Branson Quirk hanno discusso del match femminile dell’Elimination Chamber e della direzione della divisione femminile WWE. La conversazione è poi passata alla posizione di Ripley nella compagnia dopo che Quirk ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal finale dell’incontro, pensando che potesse essere il momento di Raquel Rodriguez. Il paragone sottolinea la sua presenza costante nelle storyline principali e nei programmi di punta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

CJ Perry incorona Rhea Ripley: "È la Roman Reigns della divisione femminile WWE"

