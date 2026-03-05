Il giocatore della Civitanovese ha affermato di vedere la squadra energica e con una rosa ampia per le ultime sei partite. Ha anche avvertito di non lasciarsi prendere dal panico, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione. Le sue parole sono state pronunciate in vista delle sfide finali del campionato.

"Ho visto una Civitanovese viva e con una rosa lunga per affrontare le restanti sei partite. Però guai a farsi prendere dal panico". È il punto di Giancarlo 'Lallo' Giulietti (foto), ex calciatore e allenatore della Civitanovese, che domenica era al Polisportivo in occasione del match pareggiato contro l'Osimana (1-1). "Ho apprezzato – analizza Giulietti – il cambio di modulo da parte del nuovo allenatore, che ha deciso di schierarsi con quattro centrocampisti e due mezze punte alle spalle del terminale offensivo (3-4-2-1). Inoltre, mister Silva ha avuto il coraggio di schierare due giocatori che finora avevano avuto poco spazio, cioè Ardemagni e Mendes, volendo sperimentare soluzioni diverse.

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese. Giulietti: adesso non si deve mollare

