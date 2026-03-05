Un rappresentante di Sport e Salute ha dichiarato che per combattere obesità e sedentarietà è necessario un impegno condiviso tra diverse realtà, con particolare attenzione alla promozione dell’attività fisica e di uno stile di vita più sano. La proposta si basa sulla collaborazione tra enti e organizzazioni per sensibilizzare e favorire pratiche più attive nella popolazione.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - “Per ridurre obesità e sedentarietà serve un lavoro di squadra che punti sulla diffusione dell'attività fisica e dei corretti stili di vita. Lo ha detto Rossana Ciuffetti, presidente Sport e Salute Spa – Direzione Sport Impact - società partecipata al 100% dal ministero dell'Economia e delle finanze, impegnata nella promozione della pratica sportiva e nella diffusione di stili di vita sani - partecipando al convegno sul ruolo della Regione Lazio nella prevenzione dell'obesità, oggi a Roma. “I dati più recenti che abbiamo presentato a fine gennaio insieme al ministro Andrea Abodi sono incoraggianti - ha sottolineato - Oggi il 66,5% degli italiani pratica una qualche forma di attività sportiva o motoria: un segnale positivo anche sul fronte della sedentarietà che è al 33,2%”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ciuffetti (Sport e salute): "Lavoro di squadra per prevenire obesità"

Obesità, Khalil (Lilly Italia): “Sport e salute per un mondo più inclusivo”(Adnkronos) – "Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste una missione condivisa: promuovere un mondo sostenibile, più equo e inclusivo, sia nello sport...

Olimpiadi 2026: con Lilly sport, salute, scienza e sensibilizzazione su obesitàLilly ha inaugurato a Milano, in un tour itinerante, due installazioni immersive dedicate alle Olimpiadi e alla sensibilizzazione sull’obesità.