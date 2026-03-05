City-Forest da pazzi | gol da cineteca poi il clamoroso salvataggio di Murillo al 99’

Il Manchester City ha pareggiato 2-2 contro il Nottingham Forest in una partita ricca di emozioni. Semenyo ha segnato il primo gol con un tiro al volo, mentre Gibbs-White ha risposto con un colpo di tacco spettacolare. Al 99’ Murillo ha effettuato un salvataggio decisivo per evitare la sconfitta ai padroni di casa.

Il Manchester City non va oltre il 2-2 contro il Nottingham Forest in una partita pazzesca. Prima il vantaggio della squadra di Guardiola con un tiro al volo di Semenyo, poi il pareggio del Forest con un fantastico colpo di tacco di Gibbs-White. Al 62' Rodri raddoppia per i Citizens, ma al 76' Anderson batte Donnarumma per il 2-2. Sul finale un clamoroso salvataggio sulla linea di Murillo al 99': guarda gli highlights.