Città della Scienza un fine settimana di SensAzioni per scoprire come percepiamo il mondo

A Città della Scienza si svolge un fine settimana dedicato a “SensAzioni”, un evento che invita i visitatori a esplorare come percepiscono il mondo attraverso attività e installazioni interattive. L'iniziativa, rivolta a tutte le età, propone laboratori e spettacoli per stimolare i sensi e approfondire le percezioni sensoriali in modo diretto e coinvolgente.

Un nuovo weekend a Città della Scienza per un viaggio emozionante alla scoperta di Sensi e Percezioni. Il weekend del 7 e 8 marzo 2026, Città della Scienza a Napoli apre le sue porte per un viaggio emozionante alla scoperta di Sensi e Percezioni, un tema che ci tocca da vicino e che ci spinge a chiederci quanto possiamo davvero fidarci di ciò che sentiamo. Sarà un fine settimana dinamico e stimolante, pensato per coinvolgere visitatori di ogni età in un dialogo aperto tra il proprio corpo, il cervello e il mondo circostante, trasformando la scienza in un’esperienza concreta e profondamente personale. Attraverso la sperimentazione diretta e il gioco, grandi e piccini potranno esplorare come nascono le percezioni, senza il timore di risposte giuste o sbagliate, ma con la pura gioia della scoperta. 🔗 Leggi su 2anews.it

