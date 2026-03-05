Un gruppo musicale ha pubblicato delle ballate che parlano di guerra e di partigiani, con l’intento di mantenere vivo il ricordo di quei momenti. Le canzoni portano il titolo di

Hanno sempre raccontato di guerre e partigiani per non far perdere la memoria, che sembrava lontana e destinata a non tornare. Oggi i ragazzi del combat folk alla modenese sono stati raggiunti dalla cronaca, e purtroppo da nuovi soldati di cui scrivere e cantare. Come fa Stefano Bellotti, Cisco per tutti, nel nuovo disco in uscita domani sulle piattaforme, intitolato Reduci non per caso. Cisco, addirittura un album doppio. "Sì, una prima parte sarà dedicata a temi antimilitaristi, il secondo invece album racconta storie e persone a me care, da Shane McGowan a John Lennon e Erriquez della Bandabardò". Perché ’Reduci’? "Il concetto è ovviamente quello militare, ma questi personaggi sono anche reduci delle vita, gente che ha cose da raccontare, storie da tramandare alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cisco, ballate contro la guerra: "Siamo tutti ’Reduci’ della vita. Ma non smetteremo di ricordare"

