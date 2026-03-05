Cineterapia al Niguarda ospite speciale Albanese con il suo nuovo film spensierato | La storia comica di quattro scappati di casa

Oggi nella sala “MediCinema” del Niguarda di Milano si è tenuta una proiezione speciale del film “Spensierato” con la partecipazione dell’attore Antonio Albanese. L’evento ha visto coinvolti i pazienti dell’ospedale, che hanno incontrato la star prima di seguire la pellicola dedicata alla storia comica di quattro persone in fuga da casa. L’evento ha rappresentato un momento di intrattenimento e condivisione all’interno dell’ospedale.

Milano, 5 marzo 2026 – Oggi nella sala “MediCinema” del Niguarda di Milano è andata in scena una proiezione speciale con una gradita guest star: i pazienti dell'ospedale milanese hanno incontrato l'attore Antonio Albanese prima di vedere il suo ultimo film 'Lavoreremo da grandi'. Un'opera - diretta e scritta da Albanese con Piero Guerrera - che segna il ritorno alla comicità per l'attore originario di Olginate (Lecco). Un film "spensierato", ambientato lungo il lago d'Orta, in cui "volevo mettere allegria e raccontare cosa può accadere in una notte in un paese di provincia" ha raccontato Albanese. Il film, che vede protagonisti quattro amici, nasce dalla storia vera di un 50enne "che non ha mai lavorato e che viveva alle spalle della zia benestante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cineterapia al Niguarda, ospite speciale Albanese con il suo nuovo film “spensierato”: “La storia comica di quattro scappati di casa” Leggi anche: Albanese torna a casa con il suo nuovo film Leggi anche: Weekend al cinema all’insegna della comicità con Agata Christian e il nuovo film di Albanese Tutto quello che riguarda Cineterapia al Niguarda ospite speciale.... Argomenti discussi: Antonio Albanese ospite nella sala MediCinema all’Ospedale Niguarda con Lavoreremo da grandi giovedì 5 marzo. Cineterapia al Niguarda, ospite speciale Albanese con il suo nuovo film spensierato: La storia comica di quattro scappati di casaNell’ospedale milanese grazie al progetto MediCinema la proiezione della pellicola Lavoreremo da grandi. L’attore: un'occasione meravigliosa per rallegrare l'animo e offrire un po' di gioia a delle ... ilgiorno.it Antonio Albanese ospite nella sala cinema MediCinema all’Ospedale NiguardaMilano, 3 marzo - Antonio Albanese sarà ospite della proiezione speciale del suo ultimo film Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese con Antonio ... cronacamilano.it