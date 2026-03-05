Oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma si è conclusa la quarta edizione del Premio Film Impresa, evento dedicato al settore cinematografico. La manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti delle aziende del settore, che si sono riuniti per chiudere le attività di quest’anno. La cerimonia ha coinvolto vari premi e riconoscimenti, segnando la fine di questa edizione.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Roma, 4 marzo 2026 - Si è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema che, nel corso di tre giornate, ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell'audiovisivo attorno al racconto cinematografico dell'impresa. “Il film d'impresa non è uno spot e non è semplice comunicazione aziendale: è un racconto, spesso sorprendente, che permette di entrare nella vita delle imprese e di scoprire le persone, le storie e i valori che le animano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinema: conclusa a Roma IV edizione Premio Film Impresa

Cinema: al via a Roma quarta edizione Premio Film Impresa di UnindustriaInizia la quarta edizione del Premio Film Impresa a Roma, un evento che celebra il legame tra cinema e mondo imprenditoriale.

Leggi anche: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'

Tutti gli aggiornamenti su Premio Film Impresa.

Temi più discussi: Cinema: conclusa a Roma IV edizione Premio Film Impresa; Premio Film Impresa 2026: assegnati i premi. Riconoscimenti a Castellitto, Pif e Tornatore; Si chiude la quarta edizione del Premio film impresa. Castellitto, PIF e Tornatore tra i premiati; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: PREMIO FILM IMPRESA 2026: ASSEGNATI I PREMI. RICONOSCIMENTI A CASTELLITTO, PIF E TORNATORE.

Cinema: conclusa a Roma IV edizione Premio Film ImpresaRoma, 4 mar. (Adnkronos) - Roma, 4 marzo 2026 - Si è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in ... iltempo.it

Cinema: al via a Roma quarta edizione Premio Film Impresa di UnindustriaInizia la quarta edizione del Premio Film Impresa a Roma, un evento che celebra il legame tra cinema e mondo imprenditoriale. romadailynews.it

Biazzo (Unindustria): “Premio Film Impresa, positiva la risposta del sistema produttivo italiano” - (Adnkronos) - “Il Premio Film Impresa, promosso da Unindustria e giunto alla sua quarta edizione, valorizza una filiera, quella dell’audiovisivo, che è str x.com

Premio Film Impresa 2026: prosegue il racconto delle aziende tra le opere in concorso e le proiezioni speciali - facebook.com facebook