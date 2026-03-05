Cinema a scuola Antonio De Matteo di Mare Fuori ispira gli studenti di Pianura

Antonio De Matteo, attore noto per il ruolo di Lino nella serie “Mare Fuori”, ha incontrato gli studenti di tre istituti comprensivi di Napoli Nord durante un evento dedicato al cinema a scuola. L’attore ha condiviso con i giovani le sue esperienze nel mondo della recitazione, offrendo loro l’opportunità di approfondire il rapporto tra scuola e cinema. L’iniziativa ha coinvolto numerosi studenti delle scuole della zona.

Antonio De Matteo, volto di Lino in Mare Fuori, incontra le allieve e gli allievi di tre istituti comprensivi di Napoli Nord. Un grande protagonista del piccolo e grande schermo è arrivato tra i banchi di scuola per incontrare i giovanissimi. Speciale lezione per tanti studenti napoletani che hanno incontrato l'attore Antonio De Matteo, volto della popolare serie "Mare fuori", scelto come testimonial di REC, il progetto realizzato da Centro Turistico Giovanile TURMED, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito di "Cultura. Che classe!", per avvicinare i giovani al mondo dell'audiovisivo. «Con 'Cultura, che classe!' stiamo portando le arti sceniche nelle scuole e nei territori» afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo.