Cimitero e capannone Nervi assenti dal bilancio

Nel bilancio pubblicato non sono presenti fondi per il cimitero di Nervi, dove i loculi stanno finendo e le stime per il 2025 non sono state aggiornate. Anche il capannone situato nella zona non figura tra le voci di spesa, lasciando in sospeso il quadro delle risorse destinate a queste strutture. La mancanza di interventi evidenzia una scarsa attenzione alle esigenze locali.

"Un bilancio che non tiene conto delle priorità come il cimitero, dove i loculi sono in via di esaurimento e le previsioni del 2025 sono scomparse dai radar. Non c'è una progettualità né sui nuovi loculi né sulla manutenzione del cimitero vecchio, soprattutto per l'ala a ovest che è in condizioni di estrema precarietà, ma neanche sull'utilizzo dei loculi resi al Comune o comunque utilizzabili almeno in via temporanea". Così il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, formato dalle consigliere Rosalba Ubaldi (nella foto) e Angelica Sabbatini, boccia il bilancio di previsione 2026-2028 approvato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Porto Recanati.