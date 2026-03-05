Ciccio Desideri | Lo scudetto perso con la Roma farà male per sempre Mandai a ca Suarez dopo un gol

Ciccio Desideri, ex centrocampista di Roma, Inter e Udinese, ha parlato di una delle sue esperienze più dolorose, lo scudetto perso con la Roma contro la Lazio. Ricorda anche un episodio particolare dopo un gol in una partita contro il Lecce, quando inviò un messaggio poco rispettoso a Suarez. Desideri ha aggiunto che la sconfitta con il Lecce è un ricordo che ancora rivive con i compagni, a distanza di 40 anni.

A Roma, per tutti, è ancora “Ciccio”. "Vivo qui e mi fermano spesso per strada. Un tempo ero anche “Ciccio Bello”, riccio e capoccione". Stefano Desideri si racconta dalla Capitale col sorriso e la battuta pronta, due cose che l’hanno sempre contraddistinto. Poi, la chiacchierata si perde nei ricordi. Gli stregoni di Liedholm, gli insegnamenti di Ancelotti, i litigi, gli scherzi e chi più ne ha più ne metta. Quando si apre è un fiume in piena. C’è anche spazio per qualche rimpianto. "Quella sconfitta in casa con il Lecce è una ferita che non si rimarginerà mai. Con i compagni ancora ne parliamo e sono passati quarant’anni. Avrei vinto uno scudetto a vent’anni con la maglia che ho sempre amato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

