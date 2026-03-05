Christopher ucciso a coltellate indagata per omicidio la fidanzata | la telefonata l’agonia in ospedale e il malore

A Borgo Riccio, a Parma, si è verificato un episodio di omicidio in cui Christopher è stato colpito con diverse coltellate ed è deceduto. La sua fidanzata è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio. La polizia ha ricostruito le ultime ore attraverso una telefonata, e Christopher è stato portato in ospedale dove ha subito un malore prima di morire.

Il giallo di Borgo Riccio, a Parma, si tinge dei contorni più tragici. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo nei confronti di una giovane di 21 anni, di origini italo-cubane, unica testimone e protagonista della drammatica serata dello scorso mercoledì 4 marzo. La vittima è il suo fidanzato, Cristopher Gaston Ogando, un ragazzo di 27 anni originario della Repubblica Dominicana, il cui cuore ha smesso di battere giovedì mattina, 5 marzo 2026, presso l'Ospedale Maggiore dopo una notte disperata in rianimazione. La vicenda resta avvolta nel mistero, con gli inquirenti che, pur indagando l'indiziata, preferiscono mantenere estrema cautela: la ragazza, infatti, al momento non risulta in stato di fermo.