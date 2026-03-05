Choc al porto operaio precipita per 8 metri | soccorsi sul posto

Un operaio di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa 8 metri mentre lavorava sul lungomare Vanvitelli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno immediatamente assistito l’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti. La persona si trova attualmente in condizioni critiche.

L'incidente nel pomeriggio di oggi. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona ANCONA - Un operaio di circa 50 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato per circa 8 metri mentre stava lavorando sul lungomare Vanvitelli. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona che hanno trasportato l'operaio, di origine straniera, all'ospedale regionale di Torrette con un codice di massima gravità.