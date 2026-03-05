Chiude temporaneamente per lavori di rimozione delle barriere architettoniche la sala studio dell' Archivio di Stato

La sala studio dell'Archivio di Stato di Pescara sarà chiusa temporaneamente al pubblico a causa di lavori di rimozione delle barriere architettoniche. La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire interventi finanziati dal Pnrr. La chiusura durerà fino al completamento delle opere di miglioramento degli spazi. Durante questo periodo, l'archivio rimarrà chiuso per garantire la sicurezza e l’efficienza delle lavorazioni.

Sospensione temporanea del servizio di apertura al pubblico della sala studio dell'Archivio di Stato di Pescara per interventi del Pnrr. L’Archivio di Stato di Pescara, tramite la direttrice Rosangela Guerra, informa che, a partire da lunedì 9 marzo e fino al 30 giugno il servizio di apertura al pubblico della sala studio sarà temporaneamente sospeso allo scopo di permettere l’esecuzione di interventi programmati nell’ambito del Pnrr – piano nazionale di ripresa e resilienza. «La misura», spiega Guerra, «si rende necessaria per motivi di sicurezza, ai fini dello svolgimento dei lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, con l’obiettivo di assicurare una più ampia accessibilità e inclusività degli spazi dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

