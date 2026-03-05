A maggio il negozio di biancheria Maltoni, attivo nel centro storico per molti anni, chiuderà definitivamente le sue porte. Si tratta di un punto di riferimento nella zona per l'acquisto di biancheria intima, pigiami, calzini e abiti da casa. La chiusura segna la fine di un’epoca per questa attività commerciale, che ha accompagnato diverse generazioni di clienti.

Chiude i battenti un’altra storica attività commerciale del centro. A maggio scende per l’ultima volta la saracinesca del negozio di biancheria Maltoni, per lunghi anni punto di riferimento per biancheria intima maschile e femminile, pigiami, calzini, abiti da casa nella cerchia del centro storico. Per quasi trent’anni ha tenuto campo in un ampio negozio in piazza del Popolo, poi, negli ultimi 12, l’attività si era ridimensionata e spostata in via Strinati, tra piccoli negozi che non trovano più una solida identità nel commercio cambiato e condizionato dalla concorrenza dei grandi punti vendita e del commercio on line. "Andiamo in pensione" dice, senza molta voglia di aggiungere altro, Paolo Maltoni che con la zia e socia, la signora Milva, ha tenuto le fila dell’attività da quando era poco più che un ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude Maltoni, storico negozio di biancheria

