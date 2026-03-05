Chiude è deciso Rai addio al programma dopo tante stagioni | pubblico incredulo

La Rai ha annunciato la fine di una sua serie di punta dopo cinque stagioni. La decisione è stata presa dopo che l’attrice protagonista ha confermato di voler lasciare il ruolo, rendendo la quinta stagione l’ultima con la sua partecipazione. La notizia ha sorpreso il pubblico, che si aspetta di seguire ancora le avventure dei personaggi. La produzione sta pianificando le modalità di chiusura della trama.

Serie Tv, la Rai valuta la chiusura di una delle sue serie di punta dopo cinque stagioni. Al centro della decisione c'è l'uscita di scena della protagonista che ha confermato l'intenzione di lasciare la serie: la quinta stagione sarà l'ultima con lei. Nel frattempo, la nuova stagione è pronta al debutto è andrà in onda su Rai1 da domenica 8 marzo. Fiction Rai e cambi di cast: i precedenti. Negli ultimi anni la serialità Rai ha mostrato di poter proseguire anche dopo cambiamenti rilevanti nel cast. In diverse produzioni, l'uscita di un volto storico non ha necessariamente portato allo stop del progetto. Tra gli esempi più citati figura Don Matteo, che ha continuato la programmazione dopo l'addio di Terence Hill, avviando una nuova fase narrativa con altri interpreti.

