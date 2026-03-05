La crescente richiesta di intelligenza artificiale, sia all’interno che all’esterno degli smartphone, sta portando a una maggiore domanda di chip e memorie. Questa situazione potrebbe provocare aumenti di prezzo e rendere meno prevedibile la disponibilità di questi componenti, creando preoccupazioni per il mercato tecnologico.

Giorgia Bulgarella, Direttore Marketing di Motorola, smentisce l’idea che le aziende possano mettersi al riparo facendo magazzino. “Quello degli smartphone non è un mercato dove puoi fare magazzino” dice, “e il motivo è semplice: la logica just-in-time e l’obsolescenza velocissima dei modelli rendono rischioso immobilizzare componenti”. Il vero spartiacque, secondo Bulgarella, è un altro: “la differenza tra chi riuscirà a produrre gli smartphone e chi no”, anzi, più precisamente, “riuscirà a produrre le quantità” richiesta dal mercato. Sul fronte prezzi, Motorola richiama le stime degli analisti. “Canalys stima un aumento intorno al 17% più o meno” di incremento, con impatti diversi per fascia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chip e memorie, il rischio di una nuova “tassa” sugli smartphone

Tassa sul cloud anche sugli smartphone, come funziona e quanto costa ai cittadiniNell’ultimo aggiornamento del cosiddetto “compenso per copia privata“, il Ministero della Cultura ha incluso anche i servizi in cloud.

Qualcomm scala i quotazioni mentre il settore smartphone fronteggia crisi delle memorie per la crisi delle memorieQualcomm scala i quotazioni a causa di un record di ricavi, ma l’industria smartphone è in crisi per la mancanza di memoria.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chip e memorie il rischio di una nuova....

Temi più discussi: La crisi delle memorie farà sparire i PC entry level | Gartner; Che cosa mangia l’IA?; Samsung lancia lo smartphone S26 come rinforzo del settore per il crunch dei chip di memoria; DRAM e NAND in corsa insieme! I chip di memoria diventano la merce più preziosa nell'era dell’AI, Micron e SanDisk accolgono il super bonus dell’AI.

Apple presenta il nuovo iPad Air con chip M4: più potenza, più memoria e Wi-Fi 7Apple ha annunciato il nuovo iPad Air con chip M4, che introduce un significativo salto prestazionale mantenendo invariato il prezzo di partenza. Il dispositivo integra una CPU e una GPU più veloci, u ... cellulare-magazine.it

iPhone 17e: lo smartphone Apple «più economico», con nuovo chip e doppia memoriaApple amplia la gamma iPhone 17 con un modello più accessibile Debutta a 729 euro con 256GB, il doppio della memoria base rispetto alla generazione precedente, in un tentativo di aggiornare la fascia ... vanityfair.it

La proposta più semplice del catalogo monta il chip degli iPhone passati e supporta Apple Intelligence - facebook.com facebook

Poco X8 Pro e Pro Max si avvicinano: confermati i chip x.com