Chieri-Novara 2-3 | Bernardi loda le squadre Negro rivendica la Gara 3

La partita tra Chieri e Novara si è conclusa con un risultato di 2-3, segnando un passaggio importante per le squadre in vista delle fasi successive. Bernardi ha elogiato le performance delle due formazioni, mentre Negro ha rivendicato la vittoria nella Gara 3. La sfida si è svolta al Pala Gianni Asti di Torino, determinando l’accesso della Igor Volley alle semifinali.

Una sfida decisiva per la stagione delle azzurre, disputata al Pala Gianni Asti di Torino, ha definitivamente proiettato la Igor Volley in semifinale. La partita ha visto una rimonta estenuante, culminata in un tie-break estremamente tirato e deciso dalla lucidità nei momenti chiave della squadra ospite. Al centro dell'attenzione si trova l'andamento delle ultime sfide nel panorama della pallavolo femminile. Nel turno di ritorno, la pallavolo di Serie A2 Credem Banca ha offerto incontri intensi e decisivi. In un palazzetto gremito di oltre 4000 spettatori, si è svolta la vittoria decisiva di Novara in una battaglia epica.