Chiavenna | 4 minori arrestati ventenne salvato da tentato omicidio

Un giovane di vent'anni è stato salvato da un'aggressione brutale avvenuta a Chiavenna, dove quattro minorenni sono stati arrestati per tentato omicidio. L'incidente si è verificato il 1 febbraio in via Salasco e ha portato all'arresto immediato dei responsabili. La violenza è scoppiata per motivi futili, trasformando una lite banale in un tentativo di uccisione che ha richiesto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Il giovane aggredito ha subito due coltellate e l'uso di spray urticante prima dell'arrivo dei soccorsi. L'escalation violenta e l'intervento dei Carabinieri La dinamica degli eventi ricostruita dal Nucleo investigativo rivela una progressione rapida verso la letalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

