chiara gamberale parla di trasformazione al ridotto delle muse

Nuovo appuntamento con "L’Alfabeto della Memoria", serie di incontri organizzati da Marche Teatro. Questo pomeriggio (ore 19.30) al ridotto del Teatro delle Muse di Ancona l’ospite sarà Chiara Gamberale, che parlerà di ‘trasformazione’. A moderare l’incontro sarà Annalisa Canfora. Scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva, e autrice per la tv, Chiara Gamberale esordisce a vent’anni con ‘Una vita sottile’ (Marsilio), a cui seguono, fra gli altri, ‘La Zona Cieca’ (Bompiani), ‘Le luci nelle case degli altri’ (Mondadori), ‘Per dieci minuti’ (Feltrinelli), ‘Qualcosa’ (Longanesi), ‘Il grembo paterno’ (Feltrinelli), e l’ultimo ‘Dimmi di te’ (Einaudi), uscito a settembre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chiara Valerio al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona per l'Alfabeto della memoriaAncona, 27 gennaio 2027 - Il Ridotto del Teatro delle Muse si prepara a diventare un laboratorio di parole e pensiero.

