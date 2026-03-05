Chiara Balistreri ha annunciato di aver ricevuto la notizia della riduzione della condanna per il suo ex compagno. Dopo aver appreso della condanna iniziale a sei anni e tre mesi, in seguito a un procedimento in appello la pena è stata abbassata a cinque anni e nove mesi. La donna si è detta amareggiata per questa decisione.

Una lotta che va avanti dal 2022 quella di Chiara Balistreri per riuscire ad avere giustizia, dopo aver subito violenza domestica da parte dell’ex compagno. In primo grado l’uomo è stato condannato a 6 anni 3 mesi per lesioni e maltrattamenti, mentre in appello la pena è stata ridotta a 5 anni e 9 mesi. In seguito alla riduzione della pena dell’ex fidanzato, Chiara Balistreri ha rilasciato un’intervista a Repubblica nella quale ha raccontato il suo stato d’animo: “Sono semplicemente amareggiata. In questi anni ho sempre invitato, anche la comunità virtuale che mi segue, a denunciare. Spiegando l’importanza di questo gesto. Ma a volte lo sconforto prende il sopravvento e mi fa pensare di aver sprecato energia”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Balistreri, condanna ridotta all’ex compagno: ‘Sono amareggiata’

“Questo Paese fa schifo”, lo sfogo Chiara Balistreri dopo lo sconto di pena per l’ex che la picchiavaBologna, 4 marzo 2026 – “Ci vuole coraggio, lo stesso che che ha lui a picchiare le donne”: è amaro lo sfogo di Chiara Balistreri che denunciò sui...

Truffa da 2,5 milioni, ridotta la condannaPer anni non aveva versato le somme che i clienti gli affidavano per pagare imposte e tasse.

Tutto quello che riguarda Chiara Balistreri.

Argomenti discussi: Balistreri e l’ex, lo sfogo: Ennesimo sconto di pena.

Lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena all’ex che la picchiava: «Questo Paese fa schifo, se mi fossi fatta giustizia da sola per lo stalking avrei preso una ...L'ex concorrente dell'«Isola dei famosi» che in passato aveva denunciato su TikTok le violenze subite dall'ex fidanzato scappato dagli arresti domiciliari ... corrieredibologna.corriere.it

Chiara Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la picchiava: Questo Paese fa schifoLa giovane bolognese si sfoga in rete: Se mi fossi difesa o fatta giustizia da sola avrei avuto una pena più alta della sua ... bologna.repubblica.it