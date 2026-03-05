Marco Salvaderi è il fidanzato di Mariasole Pollio, nota attrice e conduttrice televisiva. Pollio è il volto di Battiti Live e da tempo è legata al batterista e produttore musicale. Salvaderi fa parte del trio italo-svizzero Room 9, gruppo musicale di cui è membro. La loro relazione è stata resa pubblica attraverso vari post sui social media.

Marco Salvaderi è il fidanzato (famoso) di Mariasole Pollio. La giovane attrice e conduttrice, volto di Battiti Live, è legata da tempo al batterista e produttore musicale, membro del trio italo-svizzero Room 9. Chi è Marco Salvaderi, la carriera Nonostante sia particolarmente attento alla sua privacy, Marco Salvaderi è molto conosciuto nel mondo della musica italiana. Salvaderi è infatti un batterista e produttore con una carriera solida alle spalle. Il suo percorso professionale è legato soprattutto al progetto ICON808, duo nel quale ha ricoperto il doppio ruolo di batterista e tecnico del suono, occupandosi di mixaggio e masterizzazione delle tracce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato (famoso) di Mariasole Pollio

Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato di Mariasole Pollio (un noto batterista)Marco Salvaderi è un noto batterista e membro del collettivo musicale Room9, ha incontrato Mariasole Pollio durante uno di quei festival musicali...

Mariasole Pollio: età, carriera, fidanzato e curiosità sulla conduttrice e attrice italiana“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore...

Altri aggiornamenti su Marco Salvaderi.

Temi più discussi: Sinceramente bugiardi di Alan Ayckbourn con la compagnia Kimera al Teatro Reims di Firenze; Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato di Mariasole Pollio (un noto batterista); Chi è Marco Salvaderi il fidanzato di Mariasole Pollio un noto batterista.

Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato di Mariasole Pollio (un noto batterista)Marco Salvaderi è un noto batterista e membro del collettivo musicale Room9, ha incontrato Mariasole Pollio durante uno di quei festival musicali ... metropolitanmagazine.it

Marco Salvaderi, chi è il fidanzato di Mariasole Pollio/ Un dono della vitaChi è Marco Salvaderi, fidanzato di Mariasole Pollio: insieme da circa 4 anni, hanno sempre protetto la liaison dal gossip e dalle indiscrezioni. A dispetto della giovane età, Mariasole Pollio ha già ... ilsussidiario.net

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Salvatore Pollio, Ce Carlo, Ilhan Shainoski, Marco Mardegan, Doni Skenderi, Alberto Pappadia, Andrea Pacini, Michele Fantin, Alessio Denaro, Fabio Armenante - facebook.com facebook