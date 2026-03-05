Chi è Marco Salvaderi il fidanzato famoso di Mariasole Pollio

Marco Salvaderi è il fidanzato di Mariasole Pollio, nota attrice e conduttrice televisiva. Pollio è il volto di Battiti Live e da tempo è legata al batterista e produttore musicale. Salvaderi fa parte del trio italo-svizzero Room 9, gruppo musicale di cui è membro. La loro relazione è stata resa pubblica attraverso vari post sui social media.

Marco Salvaderi è il fidanzato (famoso) di Mariasole Pollio. La giovane attrice e conduttrice, volto di Battiti Live, è legata da tempo al batterista e produttore musicale, membro del trio italo-svizzero Room 9. Chi è Marco Salvaderi, la carriera Nonostante sia particolarmente attento alla sua privacy, Marco Salvaderi è molto conosciuto nel mondo della musica italiana. Salvaderi è infatti un batterista e produttore con una carriera solida alle spalle. Il suo percorso professionale è legato soprattutto al progetto ICON808, duo nel quale ha ricoperto il doppio ruolo di batterista e tecnico del suono, occupandosi di mixaggio e masterizzazione delle tracce. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato di Mariasole Pollio (un noto batterista)Marco Salvaderi è un noto batterista e membro del collettivo musicale Room9, ha incontrato Mariasole Pollio durante uno di quei festival musicali...

