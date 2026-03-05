Chi è Federico Teoldi l’ex compagno di Brenda Lodigiani e papà dei suoi due figli

Federico Teoldi è l’uomo che ha condiviso la vita con Brenda Lodigiani e padre dei suoi due figli, Olivia e Tobia. È conosciuto per essere stato al suo fianco per diversi anni, mentre Brenda Lodigiani svolgeva la sua attività di attrice e comica. La sua figura è legata principalmente alla relazione di famiglia con la ex partner e i loro figli.

Federico Teoldi è l'ex compagno di Brenda Lodigiani, per anni accanto all'attrice e comica, ma soprattutto papà dei suoi due figli, Olivia e Tobia. Chi è Federico Teoldi, la carriera e che lavoro fa Lontano dal mondo dello spettacolo e riservatissimo, Federico Teoldi lavora da anni nel campo della direzione della fotografia. Nato e cresciuto a Milano, ha sempre preferito tenersi a distanza dai palcoscenici televisivi, scegliendo una vita lontana dai riflettori, nonostante la notorietà della sua compagna Brenda Lodigiani. Il suo ambito professionale è quello della direzione della fotografia, un mestiere tecnico e artistico che richiede competenza visiva, sensibilità estetica e una conoscenza approfondita della luce.

Federico Teoldi, chi è l’ex fidanzato di Brenda Lodigiani e padre dei suoi figliÈ finita da due anni la storia d’amore che legava Brenda Lodigiani, apprezzata attrice e comica, e Federico Teoldi, il suo ex fidanzato.

«Ci siamo lasciati da qualche mese. Non scendo nei dettagli, ma è andata così. Però ci siamo fatti il dono più grande: Olivia e Tobia». Brenda Lodigiani ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Federico Teoldi, regista della fotografia, con cui - facebook.com facebook