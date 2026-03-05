Fathallah Ouardi, immigrato pluricondannato, è stato citato da Giorgia Meloni durante un programma radiofonico. La premier si è interrogata sulla presenza di femministe di fronte a determinate vicende, senza entrare nel merito delle sue dichiarazioni. I giudici hanno deciso di farlo tornare in Italia, dopo averlo condannato più volte. La discussione si è concentrata su questa vicenda senza ulteriori approfondimenti.

“Mi chiedo anche dove siano le femministe di fronte a queste vicende”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico “Non stop news”, su Rtl 102.5, parlando del caso di uno degli “immigrati illegali che sono stati trasferiti in Albania qualche giorno fa” e su cui, con “decisioni surreali”, “alcuni giudici non hanno convalidato il trasferimento costringendoci a riportarli in Italia”. Meloni ha descritto “il curriculum di uno di questi migranti: condanne per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo. I giudici non convalidano il trattenimento perché ha fatto richiesta di protezione internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chi è Fathallah Ouardi, l’immigrato pluricondannato citato da Meloni: i giudici l’hanno fatto tornare in Italia

Leggi anche: Chi coltiva l'orto, chi si dà allo sport e chi mastica amaro: ecco che fine hanno fatto gli ex consiglieri regionali

Vi siete mai chiesti perché Donald Trump e Giorgia Meloni ce l’hanno tanto con i giudici?Dai migranti deportati fino ai dazi, la destra globale sta provando a spostare più in là l’asticella di ciò che è legittimo.