Chi decide cosa mangiano i bambini?

Chi determina cosa possono mangiare i bambini? Il dibattito sulle pubblicità di alimenti rivolte ai minori si concentra spesso sui valori nutrizionali, come zuccheri, grassi e calorie. Tuttavia, poche volte si approfondisce chi sono le autorità che regolano queste comunicazioni e quali sono le norme applicate. La questione riguarda quindi sia le regole che le aziende devono seguire, sia i soggetti che vigilano sulla loro applicazione.

La pubblicità alimentare non vende solo prodotti, ma costruisce normalità. Mentre l'Europa si muove con restrizioni vincolanti e nuovi paradigmi di tutela ambientale, l'Italia resta ancorata a un'autodisciplina fragile. Un viaggio tra le normative di Regno Unito, Spagna e Norvegia per capire come l'ambiente comunicativo influenzi la salute e il libero arbitrio delle nuove generazioni Il dibattito sulle pubblicità alimentari rivolte ai minori viene spesso ridotto a una questione di tabelle nutrizionali: grammi di zucchero, eccesso di grassi, conteggio calorico. Ma fermarsi alla chimica del cibo significa ignorare la natura del problema. Il vero nodo non riguarda soltanto cosa mangiano i bambini, bensì chi ha l'autorità di parlare loro e con quale legittimità.