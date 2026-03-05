ChemCo area dissequestrata Ok alla bonifica dopo l’incendio

La Procura di Reggio ha disposto il dissequestro del capannone dell’azienda ChemCo di Vezzano, autorizzando la restituzione al proprietario. La decisione arriva dopo l’incendio che aveva coinvolto l’area, ora considerata dissequestrata e pronta per le operazioni di bonifica. La procedura di bonifica sarà avviata nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.

La Procura di Reggio ha disposto il dissequestro del capannone dell’azienda ChemCo di Vezzano, autorizzandone la restituzione al proprietario. La notizia è stata resa nota ieri con un comunicato diffuso da Ausl e Comune di Vezzano. Venerdì 20 febbraio un incendio aveva devastato l’azienda di prodotti chimici, per la sanificazione e resine industriali. Era stata poi accertata la presenza di fibre di amianto nella copertura della ditta di via Achille Grandi. "Sono iniziate oggi (ieri, ndr) – dicono dal Comune e Ausl – le operazioni preliminari di messa in sicurezza dell’area di cantieraggio dell’azienda a seguito dell’evento che ha causato ingenti danni alle strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

