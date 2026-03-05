Che cosa ha deciso il Parlamento sull' Iran

Il Parlamento ha discusso delle recenti tensioni in Medio Oriente, ascoltando gli aggiornamenti del ministro degli Esteri e del ministro della Difesa. Deputati e senatori hanno preso atto delle informazioni fornite sui sviluppi nella regione, senza approvare nuove misure o decisioni immediate. La sessione si è concentrata sulla presentazione dei fatti più recenti riguardanti il conflitto in Medio Oriente.

Cosa significa l'approvazione della risoluzione di maggioranza e quali sono le misure su cui sta lavorando il governo Meloni Il conflitto in Medio Oriente prosegue incessantemente e finisce sui banchi del Parlamento. Deputati e senatori hanno ascoltato gli aggiornamenti forniti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro della Difesa Guido Crosetto. La maggioranza ha approvato poi i primi atti relativi alla crisi in corso, anticipatori delle misure annunciate dal governo Meloni e attese in uno dei prossimi Consigli dei ministri. Giovedì 5 marzo il Parlamento ha approvato le risoluzioni messe a punto dal centrodestra che contengono una serie di impegni indirizzati all'esecutivo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: “Usa e Israele hanno deciso in modo riservato”. Scontro frontale con Conte

Leggi anche: Aiuti a Kiev, Crosetto: faremo quello che ha deciso il Parlamento. L’Italia consegna le prime 78 caldaie. Presto altre 300

In Iran le parole di Khamenei

Contenuti e approfondimenti su Che cosa.

Temi più discussi: Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; La strada più pericolosa: perché Donald Trump ha deciso di bombardare l’Iran; Iran, cosa ha detto oggi la premier Meloni: Telefonata Tajani-Rubio; Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento.

Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere oraL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è arrivato dopo settimane di crescente tensione tra Teheran e Washington. Nelle prime ore di sabato 28 febbraio le forze statunitensi e israeliane hann ... tg24.sky.it

L'Atp ha deciso di modificare una norma che avrà effetto anche sulle partite di Sinner e Alcaraz: di cosa si trattaIn seguito a un incidente che si è verificato all'Australian Open è stato cambiato un aspetto del regolamento: ecco ciò che saranno autorizzati a fare Jannik e Carlos ... corrieredellosport.it

"Quella mattina Mark ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano i piedi. Ho chiesto a mio figlio 'che cosa hai fatto'. Lui mi ha ris - facebook.com facebook

Che cosa si dice in Iran dopo l'attacco di Usa e Israele. Conversazione di Ruggero Po con Tatiana Bouterline, analista e giornalista di origine iraniana esperta di Medioriente. x.com