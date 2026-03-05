ChatGPT pronto a scrivere e animare come vuoi tu | le prime anticipazioni

ChatGPT si appresta a migliorare la sua capacità di scrivere e creare contenuti personalizzati, con anticipazioni che indicano un aggiornamento imminente. La piattaforma potrebbe presto offrire funzionalità avanzate per imitare lo stile di scrittura degli utenti, rendendo più naturale e adattabile la sua interazione. Al momento, queste novità sono ancora in fase di sviluppo e non sono state ufficialmente lanciate.

ChatGPT potrebbe presto diventare ancora più intelligente nel replicare lo stile di scrittura degli utenti. Secondo alcune indiscrezioni emerse da una fuga di notizie, OpenAI starebbe sviluppando strumenti per offrire un controllo maggiore su tono, struttura e formato dei testi generati, oltre a funzionalità aggiuntive per le immagini. Le informazioni arrivano da schermate condivise su X da Tibor Blaho, ingegnere esperto di intelligenza artificiale, che ha individuato diverse novità in fase di sviluppo nell'interfaccia web di ChatGPT. Tra le funzioni più interessanti spicca un sistema di creazione di template all'interno dei cosiddetti "blocchi di scrittura". Chatgpt potrebbe presto scrivere sempre di più come te e meno come intelligenza artificialeQuesto testo sintetizza le potenziali novità in sviluppo per ChatGPT, con particolare attenzione a strumenti che migliorano il controllo dello stile...