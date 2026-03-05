Cgil Anpi e Arci | No all’uso di basi in Sicilia per la guerra pronti a mobilitazione

Cgil, Anpi, Arci, Auser, Federconsumatori, Legambiente, Libera e Uisp hanno espresso la loro opposizione all’uso delle basi militari italiane in Sicilia per operazioni legate alla guerra in Medio Oriente. Le organizzazioni hanno dichiarato di essere pronte a mobilitarsi in risposta a questa eventualità, sottolineando la loro posizione senza entrare in dettagli ulteriori.

Pressione sul governo affinché blocchi il possibile utilizzo militare dell’isola: “Non siamo una portaerei nel Mediterraneo” Siamo pronti alla mobilitazione: questo il monito di Cgil, Anpi e altre associazioni. Nel mirino delle realtà appena citate - alle quali bisogna aggiungere Arci, Auser, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Uisp - il possibile utilizzo delle basi italiane per la guerra in Medio Oriente. “La Sicilia non è una portaerei nel Mediterraneo”, il j'accuse dei sindacati e delle altre federazioni, pronti a scendere in piazza. “Mentre nei palazzi delle istituzioni si richiamano accordi pregressi e si prospetta l’autorizzazione all’utilizzo delle basi statunitensi ai fini bellici, in Sicilia registriamo già traffico militare, allerta operativa, collegamenti satellitari attivi, snodi logistici in funzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Spie di Cia e Mossad, fasciste iraniane". Lo sfregio dei pro-regime al sit-in di Cgil, Anpi e ArciLite tra manifestanti organizzati da Cgil, Anpi e Arci e un gruppo di iraniani pro intervento a Milano.

Guerra in Iran: "Gli Stati Uniti non hanno chiesto l'uso di basi in Italia"A seguito degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele in Iran ci si chiede quali potrebbero essere gli effetti sull'Italia.

Caso Mussolini, Cgil, Anpi, Arci, Libera, Auser: La memoria non si riscrive, Brindisi difenda la sua identità democraticaInaccettabile concedere uno spazio pubblico a operazioni revisioniste: la città difenda la memoria, la Costituzione e i valori antifascisti

