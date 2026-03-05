Cesano tra frane e rischio isolamento Pronti 930mila euro per interventi sui costoni pericolanti

A Cesano, quartiere di Roma nord, si stanno realizzando interventi di messa in sicurezza sui costoni pericolanti a causa di recenti frane. Sono stati stanziati 930 mila euro per intervenire sui versanti, che prevedono il disgaggio delle parti a rischio e il consolidamento delle zone interessate. I lavori sono in corso per prevenire ulteriori dissesti e garantire l’accessibilità alla zona.

