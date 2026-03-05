Alla vigilia dei Giochi paralimpici di Milano Cortina, si è svolta la cerimonia di apertura senza portabandiera, motivata dal comitato con una scelta logistica. Ventuno nazioni sono presenti alla cerimonia, mentre undici non partecipano, senza specificare le ragioni ufficiali. La manifestazione si apre in un clima di incertezza e tensione, con i partecipanti che si preparano alle competizioni che inizieranno nei prossimi giorni.

Una cerimonia di apertura senza atleti portabandiera. Un unicum nella storia delle Paralimpiadi. La tradizionale sfilata delle delegazioni – da sempre il momento più atteso dell’inaugurazione dei Giochi, in programma venerdì 6 alle 20.00 all’Arena di Verona – non avrà come protagonisti gli atleti. A portare le 46 bandiere delle nazioni presenti alla cerimonia (57 i Paesi complessivamente in gara) saranno altrettanti volontari. Una decisione che ha fatto discutere e che il comitato paralimpico internazionale spiega come "logistica", legata insomma alla distanza tra Verona e le sedi delle competizioni: "L’anno scorso avevamo pensato a una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cerimonia di apertura senza portabandiera. Il comitato: "Scelta logistica", ma 11 nazioni non partecipano

Leggi anche: Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: l’ordine di sfilata e il n. dell’Italia. Tutti i portabandiera delle nazioni

Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: i portabandiera di tutte le nazioni. Lara Colturi regina d’AlbaniaSaranno 92 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domani,...

Contenuti utili per approfondire Cerimonia di apertura senza....

Temi più discussi: Bufera sulle Paralimpiadi: non ci saranno i portabandiera alla cerimonia d’apertura; Paralimpiadi invernali 2026, cerimonia di apertura senza portabandiera: ecco perché; Sport senza frontiere; Milano-Cortina, impatto mediatico record: ecco tutti i numeri.

Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streamingVenerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia di apertura senza portabandiera: cosa sta succedendo(Adnkronos) – La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina si terrà venerdì 6 marzo, con una novità che sta facendo rumore in queste ore: le bandiere delle nazioni parteci ... ilnapolionline.com

Meno 1 alle Paralimpiadi!!! Domani sera la cerimonia di apertura a Verona e poi via con le gare. - facebook.com facebook

Sarà una cerimonia di apertura senza portabandiere quella delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Ecco perché. x.com