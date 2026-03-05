Centrosinistra | Polo sanitario lavoro di anni

Il 10 marzo alle 10,30 si terrà l’inaugurazione del nuovo Polo socio sanitario di via Rospicciano a Ponsacco, alla presenza del presidente della Toscana. L’evento segna la conclusione di un progetto avviato da anni dal centrosinistra, con l’obiettivo di ampliare i servizi sanitari nella zona. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

PONSACCO "Il 10 marzo alle 10,30, alla presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani, verrà inaugurato il nuovo Polo socio sanitario di via Rospicciano. L’edificio della USL era stato inizialmente progettato come residenza per anziani, ma l’opera non fu mai completata a causa del fallimento della ditta appaltatrice e, successivamente, dei tagli imposti alla Regione dal Patto di stabilità". Lo scrive la coalizione di centrosinistra, minoranza in consiglio comunale, composta da Pd, Italia Viva e Per Ponsacco. "La svolta nel 2015, quando la giunta guidata dalla sindaca Francesca Brogi presenta alla Regione Toscana un progetto per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

